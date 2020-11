Flirtant au hasard des bonnes affaires eshop, je suis tombé sous le charme de la bande-annonce de Wenjia : jeu chinois de Luoriver studio, qui semblait avoir de doux airs d'Ori (pour dire les choses gentiment).A si petit prix, je me dis que je ne risque pas grand chose. Au final, malgré des défauts évidents, c'est une bonne piocheVous dirigez un esprit chat qui va devoir sauver le monde du chaos en secourant un esprit de la nature faisant le lien entre le monde de l'énergie et le monde matériel.Ici, point de metroidvania : on est dans de la pure plateforme à l'ancienne.Sur le fond, le jeu évoque plutôt Seasons After Fall avec son switch entre les dimensions......et (légèrement) Hollow Knight pour certains passages.Vous ne disposez que du double saut et de la possibilité de changer de plan.Tantôt bateau, tantôt très original, tantôt ultra facile, tantôt ultra crispant, Wenjia est un jeu qui vous demandera du sang froid. Il y a beaucoup de sauts millimétrés ou de switch à la nanosecondeLa DA, visuelle et sonore est magnifique, et le jeu est très fluide.Certains passages offrent plusieurs chemins dont les plus durs (ceux avec les récompenses) sont ultra crispant.Il y a aussi des passages optionnels chronométrés. De façon général, le jeu est un appel au speedrunning.Par contre il faut imaginer passer les niveaux retors d'un Hollow Knight avec un chat ayant la mouvance de Simba dans le Roi Lion (SNES/MD).Dommage qu'il ne dure que 2 heures et que la localisation soit du google trad' (c'est bourré de fautes et de phrases sans queue ni tête dès l'écran d'ouverture).Au final, suivant la notation de GF, ça vaut plus un "Oui mais", mais vu qu'il est vendu 4€ sur l'eshop (7.80 prix de départ steam) y'a pas à se plaindre, et j'ai honnêtement plutôt passé un bon moment. A ce prix, je vais pas me plaindre.Un jeu honnête.https://www.gameforever.fr/wenjia-12395.phpMerci de votre lecture.