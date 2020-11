Bon... Cette-fois ci, l'enregistrement du gameplay de Resident Evil 2 Remake, enregistré en 4K par CN Play, depuis une Xbox Series S. Cela permet de bien voir le résultat sur un écran 4K de l'upscale de la Xbox Series S (puisque le signal envoyé par la console est bien un signal 4K, et que la capture a été réalisé par un appareil externe à la Xbox Series S).Le résultat me semble meilleur sur Dirt 5 (mais c'est une version spécifique Xbox Series S), même si certaines textures de batiments laissent à désirer (j'ai testé le jeu sur PS4 Pro à titre de comparaison)Red Dead redemption 2 (avec un piquet d'image décevant) :Splinter Cell Conviction (qui lui a un beau piquet sur du 1080p) :Assassin's Creed Valhalla (joli piquet, mais le framerate à l'air bizarre ?) :Encore une fois, je ne connais pas la qualité de ces captures vidéo, de la compression de Youtube =o) ! Mais... Je connais quelqu'un qui lui doit savoir exactement ce qu'il en est ^^ !

posted the 11/16/2020 at 12:27 AM by suzukube