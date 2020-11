Bonjour à tous, je tenais à vous reparler d'un article que j'avais posté sur sur le site en tout début d'année (janvier 2020) nommée LOT DE RUMEURS JV VENANT DE RESETERA.



Les rumeurs étant à l'origine de ce post je les avais trouvé sur resetera ou un gars avais publié tout un tas de rumeurs provenant d'un pastebin et concernant beaucoup d'éditeurs (Nintendo, Sony, Xbox, Capcom, Ubisoft, Level 5, Sega,Activision et j'en passe).



J'avais trouvé cela intéressant de vous les partager à l'époque car je trouvais l'ensemble cohérent mais pas mal d'entre vous s'était foutu de ma gueule en pensant tout savoir comme c'est régulièrement le cas ici (il y a même une personne qui m'a dit "personne ne peut avoir autant d'informations sur autant de studios différents" ).



Après j'avoue ne pas avoir fait d'efforts pour la présentation vu que l'article est terriblement long.



Donc voilà aujourd'hui je vous remet les fameuses prédictions de l'article au propre en sachant qu'une bonne partie des choses dit dans l'article se sont produits depuis,(notamment le prix exact des machines next gen et le line-up la ou beaucoup encore en début d'année ne savait pas à quel prix elles seraient vendu, j'ai entendu pas mal de YouTuber dire de la merde à ce sujet pendant le confinement ) ce qui pour ma part lui donne de la crédibilité.



Je rappelle au passage que l'article date du tout début du mois de janvier.



L'année 2020 étant ce qu'elle est on peut aisément se dire que certaines choses on été repoussé ou tout simplement annulé.



Alors soit le gars a effectivement des informations dans le monde du JV provenant de multiples studios soit le mec est le nostradamus du jeu vidéo.



J'ai mis entre parenthèse des précisions car beaucoup de choses se sont passés depuis et la pandémie à du décaler pas mal de choses



Sur ce bonne lecture.



CAPCOM



- L'un des futurs personnages DLC de Smash est un représentant Capcom pas de précisions mais l'auteur de l'article a entendu Dante, Phoenix Wright et même Arthur

( il n'y a eu que deux dlc depuis Minmin et Steve mais il en reste encore 4pour ma part chasseur de MH est fort probable)



- Capcom travaille sur plus de jeux Megaman.

Il y aurait Megaman 12, X9 et une collection de remake de Legends 1 & 2.

X9 spécifiquement est une exclusivité chronométrée Stadia pendant 1 an

(pas d'informations à l'heure actuelle)



- Dino Crisis obtient un remake pour essayer de tester l'intérêt pour la propriété intellectuelle

(une news parlais du fait que capcom avait essayé de ramener la licence mais avait changé d'avis par la suite)



- Un nouveau jeu MH arrive en exclusivité sur Switch et utilisera certaines des nouvelles fonctionnalités et idées introduites par Monster Hunter World (rumeur confirmé il s'agit de monster hunter rise)



- Marvel Vs Capcom 4 existe mais très peu est connu à part qu'il s'agit définitivement de la prochaine génération.

(pas d'informations à l'heure actuelle)



- Street Fighter 5 DLC prévoit de se terminer en 2020 afin qu'ils puissent commencer sur SF6 pour les systèmes de prochaine génération

(au dernieres nouvelle c'est effectivement ce qui était prévu avant que le développement de SF6 ne prenne du retard et qu'ils décident de faire une dernière saison)



- Ultimate Marvel Vs Capcom 3 arrive sur Switch

(pas d'informations à l'heure actuelle)



KONAMI



-Contra Rogue corps marche si mal que le DLC est peut-être annulé et que la licence Contra est mise en suspens indéfiniment

(possible)



- Bomberman Heros et 64 obtiennent une collection de remake exclusive à la Switch

(pas d'informations à l'heure actuelle)



ACTIVISION BLIZZARD



- Le département mobile de Blizzard multiplie par dix sa production et développe beaucoup plus de jeux mobiles activision Blizzard, y compris un jeu mobile Warcraft dans le style de Pokémon Go, et un jeu mobile Overwatch est accéléré après le succès de Call of Duty Mobile

(possible en sachant qu'un jeu mobile crash bandicoot est attendu pour l'année prochaine)



- Starcraft FPS est envisagé pour un reboot car comme Destiny n'est plus fait avec eux, Activision a besoin d'un nouveau shooter looter de science-fiction

(pas d'informations à l'heure actuelle)



- Un nouveau jeu Crash est en cours de création, s'inspire fortement des jeux classiques et le titre est même considéré comme s'appelant Crash Bandicoot 4.

(rumeurs confirmé crash bandicoot 4 It's about time à bien été annoncé depuis)



- Black Ops 5 est en développement

(confirmé Black ops cold war)



- Pro Skater Remake de 1 et 2 existe , devrait être un lancement en 2021

(rumeur confirmé le jeu est bien sorti)



- Skylanders devrait revenir sur mobile

(possible, osef j'ai envie de dire)



UBISOFT



- Mario + Rabbids 2 existe et progresse très bien. Il sortira en 2020. Rayman sera également un élément majeur de l'histoire du jeu.

(pas d'information à l'heure actuelle)



- Beyond good and evil 2 ne progresse pas bien du tout. Il a l'air rugueux et fonctionne à peine. Seules bonnes choses que je peux dire, c'est que les cinématiques pré-rendues sont toutes très belles et que l'histoire est planifiée

(rumeur plus ou moins confirmé récemment)



- Les retards de R6Q, G&M (immortals phenix RISING) et WDL, sont tous pour les amener à être portés vers la prochaine génération comme pour être des titres de génération croisée

( c'est le cas du coup pour Immortals)



- Le prochain assassin's creed est sur le thème viking et ramène les caractéristiques du bateau de Black Flag

(confirmé, assassins creed valhalla)



- Un nouveau Rayman 2D en préparation, utilise le même style et moteur que Legends et Origins. Un nouveau Rayman 3D

est également en cours de prototypage.

(pas d'information à l'heure actuelle)



ROCKSTAR



- Les remakes de GTA 3, San Andres, Vice City, Red Dead Redemption 1, Bully et GTA5.

GTA5 sera l'un des premiers jeux à utiliser les cartouches de 64 GO sur switch

(pas d'informations à l'heure actuelle à l'exception de GTA V sur ps5)



- Bully 2 va être annoncé dans le courant de 2020. Il se déroule dans une ville universitaire.

(pas d'informations à l'heure actuelle)



- GTA6 est en production pour les systèmes de nouvelle génération. Cela va se dérouler dans tout l'État de Floride, où vous pourrez voyager dans tout l'État. Sony a en effet payé l'exclusivité temporisée pendant 6 mois après son lancement. Ils ont payé des frais élevés pour cela. Cette fois, il présentera également une femme comme l'un des trois principaux protagonistes.

(pas d'informations à l'heure actuelle)



MICROSOFT XBOX GAME STUDIOS



- Le nouveau jeu Fable est la grande annonce de l'E3 cette année, il est exclusif à la série X, pas de port Xbox One

(rumeur confirmé même si pas d'E3 à cause de la covid 19)



- Halo Infinite recevra sa première bande-annonce de gameplay avant l'E3

(pas D'E3 mais on a vu la fameuse bande annonce, certains auraient aimé ne pas voir d'ailleurs )



- Hellblade 2 obtient un gameplay à l'E3

(pas D'E3 donc on saura jamais non plus)



- Cuphead DLC est une exclusivité Xbox chronométrée pendant 3 mois

(pas d'informations à l'heure actuelle)



- Des Remake de Banjo Kazooie et Tooie sont à venir sur les séries X et Xbox One

(Pas d'informations à l'heure actuelle)



- La série X coûtera 499 $ et sera livrée avec Halo Infinite, qui sera lancé le même jour

(rumeur confirmé pour le prix, halo à été décalé mais était bien prévu pour la sortie, il est d'ailleurs sur le packaging de la xbox series x)



- Des tonnes de jeux bénéficient de mises à jour des améliorations de la série X qui leur permettent de paraître encore mieux et de fonctionner plus rapidement. Le premier à obtenir cette mise à jour sera Gears 5

(Logique)



- Ils vont acheter un studio japonais, mais après cela, ils ont décidé de faire une pause dans les rachats pour économiser de l'argent et investir davantage dans le développement de jeux.

(cela dépend si on prend en compte le rachat de bethesda)



- Poussez pour plus de diversité de genre dans leurs exclusivités

(possible)



- Halo 1, 2, 3, Reach et Rare Replay venant tous sur Switch

(pas d'informations à l'heure actuelle)



- Game Pass sera combiné avec Project XCloud et créera un service de streaming et de téléchargement appelé Game Pass X.

(il me semble que ça a été fait)



Vous pouvez diffuser et télécharger pour jouer à n'importe quel jeu dans la bibliothèque de Game Pass X, bien que le téléchargement ne fonctionne que sur les consoles.





- Windows 10 fonctionnera sur la série X, mais uniquement pour naviguer sur le Web



- Le verrouillage de région a disparu sur la série X, et la série X est rétrocompatible avec tous les disques Xbox jamais sorti

( En effet la xbox series x lit les jeux de toutes les xbox Jamais sorties)



SONY



- Spider-Man 2 est une exclusivité PS5 et sera annoncé à L'E3 2019 (l'auteur de l'article s'est sûrement trompé et parlais de 2020, il s'agit sûrement de miles morales



- Sony a décidé de retourner à l'E3 mais pas de conférence de presse, juste un état des lieux et un stand sur le showfloor

(on saura sûrement jamais)



- La PS5 coûte 499 $, sans verrouillage de région et est rétrocompatible avec tous les disques PlayStation

(confirmé pour le prix mais pas pour les autres jeux que ps4 et ps5)



- PSVR fonctionnera avec le système mais peu de choses sont prévues pour lui en termes de nouveaux jeux à part une suite à Astro Bot

(pas d'informations à l'heure actuelle)



- Last of Us 2 obtiendra un port amélioré pour PS5 au lancement

(pas d'information à l'heure actuelle)



- Horizon Zero Dawn 2 est un titre de lancement pour PS5

(fenêtre de lancement on va dire)



NINTENDO



- Aucune information sur Smash en dehors du DLC Capcom et que je ne connais qu'à cause d'une source Capcom. Les fuites de smash semblent s'être taries.



- La variante Animal Crossing Switch Lite arrive (il s'agissait du modèle standard)



- Les remakes Pokémon Diamond et Pearl sont les jeux Pokémon de l'année prochaine et auront la possibilité de transférer tous les Pokémon vers ce jeu.

(pas d'informations à l'heure actuelle)



- La suite de Tomodachi Life arrive

(pas d'informations à l'heure actuelle)



- il y avait des rumeurs selon lesquelles ils étaient intéressés pour racheter level 5 mais rien de concret

(pas d'information mais cela ne m'étonnerait pas que Level 5 se fassent racheter prochainement car les nouvelles ne sont pas encourageantes)



Bethesda:



- Port Fallout 4 pour Switch, utilise une cartouche de 64 Go

(non confirmé)



- Fallout 76 est toujours en cours d'élaboration et le plan est d'essayer de faire un retour en quelque sorte

(non confirmé)



- Starfield devrait être dévoilé à l'E3 et devrait être lancé en 2022

(bah du coup pas d'e3)



- Fallout 5 a commencé une planification et un prototypage précoces. Ne vous y attendez pas pendant au moins 3 ans.



- New Vegas recevra un remaster HD sur toutes les plateformes, y compris sur switch , comme une sorte d'excuses aux fans de Fallout après la catastrophe de 76. Il comprendra tous les DLC.(non confirmé)



- Doom Eternal a été retardé principalement pour corriger le multijoueur qui était très buggé et laggy. Ils ne veulent pas répéter le lancement du 76 et s'assurent que les fonctionnalités en ligne et le multijoueur fonctionnent du mieux qu'il peut. Le port Switch est prévu pour l'automne.

(confirmé)



SEGA:



- Sonic Adventure Remake arrive

(non confirmé)



- Mania 2 est un titre 2020 et est presque terminé

(non confirmé)



- Mise à jour majeure du DLC de Team Sonic Racing avec de nouveaux personnages et pistes, y compris une apparition d'AiAi de Super Monkey Ball

(non confirmé)



- Les titres Dreamcast SEGA Ages arrivent enfin. (non confirmé)



- Super Monkey Ball 1, 2 et 3 reçoivent des remakes HD et seront d'abord publiés sur Switch en exclusivité chronométrée en 2021. (non confirmé)



- Chao Garden Mobile est comme le jardin chao de SA2 mais avec un design plus mobile et un système gatcha pour le chaos variant (non confirmé)



Netherrealm:



- Injustice 3 va être le premier titre de prochaine génération de leur part



- Port MK11 vers PS5 et série X

(confirmé)



- Marvel Vs DC flotte avec Marvel mais cela ne se produira probablement pas



- Le futur DLC MK11 comprend Goro, Doomslayer et Ed Boon lui-même en tant que personnage de blague gratuit





Voilà il y avait aussi des rumeurs sur stadia mais perso osef je prendrai pas la peine de consacrer du temps à ce truc et je sais même pas si ça intéresse quelqu'un ici, ci c'est le cas je vous invite à aller vers l'article de base.