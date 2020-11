L'internaute nommée Courtney Craven, qui a auparavant donner ses impressions en ligne sur le jeu Assassin's Creed Valhalla, a décidé de revenir sur la description d'un personnage du jeu, Eoforwine, qui est décrit comme "Horriblement brûlée dans un accident survenu dans l'enfance, elle est terrifiée à l'idée que quelqu'un voit son visage défiguré. Elle soulage sa fureur dans des éclats de violence". La réponse de Ubisoft : "Merci beaucoup d'avoir signalé cela - nous nous excusons d'avoir involontairement renforcé le capacitisme à travers cette description. Nous la supprimerons dans une prochaine mise à jour." Je prends conscience de la tristesse de ce tragique accident de la personne relevant la plainte... Mais attendez les scénaristes font ce qu'ils veulent putain... On ne peut rien faire dans ce monde, quoi que tu fasses tu seras homophobe, raciste, misogyne ou autres... Ça reste une fiction je suis désolé les auteurs font ce qu'ils veulent...

posted the 11/13/2020 at 01:42 PM by kevisiano