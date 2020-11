Note :Les liens sont en gras!L'activité s'est maintenue à un bon niveau pour ce mois d'octobre, avecLa participation n'a certes pas été intense - tout du moins jusqu'à la série d'avis de @PXL, dont je viens de noter une suite alphabétique des jeux testés ! - mais l'implication de la communauté fait toujours plaisir.Ce mois-ci, impossible de passer à côté des 35 ans de Super Mario Bros, évidemment en vedette : tous les jeux célébrant cet anniversaire ont été testés !etAucun ne manque à l'appel !Un autre anniversaire n'a également pas été oublié :celui des 30 ans deEnfin, un nouveau support a été ajouté à la base de données : le 64DD (le fameux Disk Drive 64).ou encoreL'indé est aussi une tendance forte qui s'inscrit sur notre site dans la durée, avec 9 jeux indés testés dont :ou encore, 2 billets :l'un consacré à un test d'l'autre au prototypeEnfin, cela a également été signalé, plusieurs dossiers ont été mis à jour ce mois-ci :D'autres mises à jour devraient suivre prochainement.Un grand bravo aux contributeurs et un grand merci à nos lecteurs !▶️

posted the 11/12/2020 at 01:05 PM by obi69