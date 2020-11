Non mais attendez quoi.Non content de devoir galérer comme un porc pour réussir à avoir le jeu à cause de leurs serveurs en bois.Non content de devoir optimiser les graphismes au maximum car le jeu est optimisé avec les pieds et tourne comme si il était réalisé avec l'Unreal Engine 5.Non content d'avoir des animations d'un autre âge qui te sortent de l'ambiance à chaque cinématique ou presque.Voilà que maintenant je ne peux carrément plus jouer !! Le jeu se fige et plante systématiquement ( après la bataille contre le némésis de Eivor, je ne spoile pas ici, aux alentours de 7h de jeu pour ma part ). Impossible de continuer.Mes drivers sont à jour, le jeu aussi. Et plantage complet.Je boycottais Ubisoft depuis des années à cause de la qualité pourrie de leurs jeux mal finis, et je voulais faire une tentative pour ce jeu... Et bien ce sera la dernière. Allez vous faire foutre Ubisoft. Jamais plus un euros n'ira dans votre poche pour ma part. Vous savez pas faire des jeux vidéos