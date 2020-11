Salut les gars.



J'ai installé le jeu avec les mises a jours et tout, mais lors de la cinématique de départ je constate déjà des micro ralentissements lors des cinématiques.



Suis-je je le seul à qui sa arrive?

Car bon la j'ai les boules quoi, je prend une série x à 500 balles c'est pour ne plus avoir ce genre de souci et finalement ba ca saccade lors des cinématiques. Deja qu'il a fallu que je débranche ma console du net pour lancer le jeu... ça commence mal de mon point de vu... quelqu'un pour m'éclairer ?