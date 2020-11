Hello tout le monde



Vous avez peur qu'un jour le prix du ultimate gamepass augmente. Pourquoi pas le prendre pour le quasiment le même prix que le xbox live gold pour les 7 prochaines années.



Astuce numero 1



Tout le monde connait l'astuce, vous prenez le xbox live gold sur 3 ans que vous transformez en ultimate pour 1 euro. Vous trouverez facilement encore des promo xbox live gold 1 an pour 44 euro dc 132 euro + 1 euro= 133 euro



Astuce numero 2



Il fallait le faire avant le 10 novembre, vous prenez 3 ans de EA Play (que vous trouvez sur internet pour 22 euro). Cela se transforme à 1 an Ultimate gamepass pour 66 euro.



(Astuce 1 et 2 ) Pour les 4 ans premiére astuce cela revient : 4,12 euro par mois.



Si on rajoute l'astuce ci dessous légérement plus cher.



Astuce numero 3



Pour le moment il y a pas mal de promo sur l'ultimate gamepass sur 3 mois pour 27 euro donc 107 euro. pour 1 an.



https://www.eneba.com/xbox-xbox-game-pass-ultimate-3-month-trial-subscription-xbox-one-windows-10-xbox-live-key-global



Cela revient donc à :



44 euro

44 euro

44 euro

66 euro

107 euro

107 euro

107 euro



Donc 519 euro pour 7 ans donc 6,17 euro par mois.



On gros cela revient légèrement plus cher qu'un abonnement xbox live gold mais pour avoir l'ultimate pour quasiment toute la prochaine nexg gen.



Pour ma part j'ai déjà fait 5 ans d'ultimate pour 5 euro. Il me reste plus que la xbox series X hahaha

ajb