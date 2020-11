Voici un peu de Gameplay Xbox Series X|S pour Overcooked! All You Can Eat !Très sympathique en multijoueur, même si je ne comprends pas trop pourquoi les joueurs PS4, Xbox One et Nintendo Switch en sont privés ? Le jeu sera également disponible sur PS5 à sa sortie.Rappelons qu'il s'agit d'une compilation d'Overcooked 1 + 2, avec des niveaux en plus.Egalement au programme, du gameplay pour Bright Memory, dont vous pouvez également retrouver des images ci-dessous ^^ !Bonne soirée et je vous souhaite une excellente découverte de votre console Next-Gen, si vous faites parti des heureux chanceux à avoir pu obtenir une Xbox Series X|S !