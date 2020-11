Dans la vidéo de NX Gamer on peut voir qu'il fait tourner The Last Guardian en 60 FPS mais dans d'autres comparaisons on voit que le jeu tourne uniquement en 30 FPS, comment a-t-il fait ?La raison est en soit assez simple, le jeu a reçu un patch après la sortie du jeu pour lock le framerate du jeu donc il faut le jeu en version disc non patché pour profiter du jeu PS5 en 60 FPS.NX Gamer a dit qu'il allait sortir un tuto vidéo pour que tout le monde puisse facilement en profiter. Après il serait bien que Sony patch The Last Guardian pour unpatch le jeupour les versions digitales surtout que le jeu sera dans la PS + Collection.