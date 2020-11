J'en ai parlé un paquet de fois et sans déconner, je vous recommande infiniment ce jeu., un mix improbable entre Left 4 Dead, Minecraft, Starship Trooper et de la fantasy et science fiction, sort aujourd'hui dans le XBOX Game Pass.Grosso modo, vous contrôlez un nain dans une station spatiale de l'entreprise Deep Rock Galactic et vous enchaînerez au choix n'importe quel type de mission sur 9 biomes différents d'une planète alien où les autochtones sont d'énormes bestioles insectoïdes.Le principe ? Récupérer des minéraux précieux (bah ouais, vous êtes des nains, les nains sont des mineurs), dans des grottes où règne l'obscurité. Tout se joue sur la gestion de vos ressources en lumière.Si vous voulez plus d'information, j'en ai écrit le test sur XBOX-Gamer, que vous trouverez ici : http://www.xbox-gamer.net/test-xbox-_2036.html Le titre se joue jusqu'à 4 et sérieusement, il n'a aucun gros défaut si ce n'est que jouer en solo n'est pas forcément des plus fun. Toutefois, le jeu a toujours été vendu comme un jeu co-opératif, donc on peut aussi détourner cet aspect négatif en aspect positif, en disant simplement que malgré le fait qu'il a toujours été pensé pour le multijoueur, le jeu propose AUSSI aux joueurs solo de s'aventurer dans les profondeurs de Hoxxes IV.Pour terminer, je vous laisse avec une petite vidéo de présentation vidéo faites en Mai, avec un pote, et qui nous aura lancé notre chaîne XBAY, rubrique à part du site XBOX-Gamer. Comme ça, si vous êtes plus à l'aise dans le visionnage que la lecture, ce sera peut être plus explicite !