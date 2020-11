Pas moyen d'aller au Japon IRL ? Pas de soucis, Yakuza Like a Dragon arrive ! J'ai testé celui qui devrait être mon premier jeu Xbox Series S... Mais sur Xbox One X, et je dois vous avouer que le résultat dépasse mes espérancesToujours en 30 fps, le jeu me semble avoir beaucoup moins de poppin' que la versions PS4 japonaise du jeu. A noter qu'avec les combats au tour à tour, le 30 fps reste plus que jouable sur cette monture.La traduction en français permet de comprendre plus en profondeur l'excellent scénario de ce "Yakuza 7", et, on ne va pas se mentir, c'est toujours un exercice de moins pour mon petit cerveau qui écoutait le jeu en japonais tout en se rattachant aux traductions en anglais quand il ne comprenait pas tout ^^ !Yakuza Like a Dragon sortira donc le 10 novembre sur Xbox Series X|S, PC et sur PS4. Une version PS5 est également prévue, mais pour le 2 mars 2021, avec, pour l'instant, l'impossibilité de reprendre sa sauvegarde PS4, malheureusement... Espérons que cela va changer, car la durée de vie de ce "Like a Dragon" est juste... Enorme !