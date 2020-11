The Coalition recherche un ingénieur principal en apprentissage machine, le candidat sera un membre très apprécié d'une équipe de développement de moteurs et de jeux de classe mondiale. Il doit être passionné par l'application des techniques d'apprentissage machine pour innover et faire progresser le développement de jeux et les fonctionnalités de titre dans un large éventail de domaines tels que le rendu, la science des données, la compression et l'intelligence artificielle. Vous devez avoir une connaissance approfondie de l'apprentissage machine appliqué, des domaines de recherche actuels et de la manière dont ceux-ci peuvent être appliqués concrètement dans un environnement de produit.



Le candidat doit avoir une connaissance approfondie de l'architecture des jeux, des pipelines de contenu, de l'optimisation du temps d'exécution et des techniques modernes de rendu. Vous aimez collaborer avec les membres de l'équipe technique et non technique. Vous aurez l'esprit pratique et démontrerez des compétences avancées en matière de programmation et de débogage.