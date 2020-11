Comme chaque année, Gameforever organise au mois de Novembre et pendant une semaine le Concours du Pere Fouettard!Au programme, nos contributeurs vont devoir exclusivement tester des mauvais jeux (les pires qui soient) et rédiger des avis dessus. Ses avis leur permettront de gagner des points et de remporter , peut être le Titre.Gloire éternelle est rendue à celui qui remporte à la coupe du Pere Fouettard! Venez participez et préparez votre estomac, ça va déménager !Quelques jeux qui ont fait la gloire du concours :