Marisa Palumbo Marisa Palumbo

La série continue donc avec le renfort de Marisa Palumbo, qui a rejoint ce mois-ci les équipes de Retro Studios. L'ex-Rockstar aura durant une dizaine d'années travaillé en tant que chargée de production sur quelques unes des plus célèbres licences de l'industrie : Grand Theft Auto IV et V (rien que ça, hein), Red Dead Redemption, le narratif L.A. Noire ou encore le très polémique Manhunt 2.Et si les mordus de first person adventure - selon l'expression consacrée - pourraient lever un sourcil, précisons que Palumbo a également fait ses classes chez Blizzard Entertainment sur un certain Overwatch, avec le succès que l'on sait.