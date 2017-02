Zelda - Breath of the Wild : images & infos Zelda - Breath of the Wild : images & infos

Game Informer nous balance de nouvelles images pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild, mettant en images les précédentes informations dévoilées, dont les écuries pour y accueillir nos chevaux (pouvant mourir durant l'aventure) ou encore le boss du premier donjon.



Et en parlant des donjons, on apprend d'autres petites choses aujourd'hui. Si l'on en ignore encore leur nombre, on sait maintenant que pour la première fois dans la franchise, les cartes seront visualisées en 3D et l'absence de boussole sera là pour augmenter la sensation de labyrinthe. En contrepartie, les donjons seront du coup plus petits que de coutume (en tout cas plus que dans Twilight Princess) sans être plus facile à terminer pour autant. Dernier point, si certains objets seront obligatoires pour terminer un donjon, les boss ne seront pas forcément affiliés à la dernière pièce d'équipement acquise, obligeant du coup à analyser plus en détails l'adversaire pour trouver son point faible.



Prévu pour ce 3 mars sur Switch et Wii U, le titre s'offrira une dernière présentation le 1er mars de 20h à 21h lors de la GDC de San Francisco.