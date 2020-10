PS5 : le point sur la rétrocompatibilité PS4 PS5 : le point sur la rétrocompatibilité PS4

Encore assez flou sur le sujet, Sony a décidé de lâcher un gros article pour faire une mise au point bien plus précise sur la rétrocompatibilité de la PS4 à la PS5.



Dans les grandes lignes, comprenez donc désormais que :



- Plus de 4000 jeux PS4 sont jouables sur PS5.

- Certains jeux bénéficieront d'améliorations.

- Il est possible que des bugs apparaîtront sur certains jeux non testés en interne.



- Certains jeux sont certifiés incompatibles pour x raisons.

- Ils seront mentionnés comme tel (PS4 Only) sur le PS Store.

- C'est le cas par exemple de Shadow Complex Remastered et Hitman Go.



- La rétrocompatibilité par disque réclamera parfois une MAJ obligatoire.

- Pour retrouver l'un de vos jeux PS4 sur PS5 (en dématérialisé), vous pourrez soit passer par la librairie, soit un transfert Wi-Fi si vos deux consoles sont connectées, soit directement depuis un disque dur externe.



RAPPEL :



- Les jeux PS4 sont compatibles Dual Shock 4 et Dual Sense.

- La Dual Shock 4 n'est elle pas compatible avec les jeux PS5.

- Le PS VR et tous ses accessoires (PS Move, PS Aim…) sont rétrocompatibles.