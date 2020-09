Zelda : Breath of the Wild devient le 10e plus grand succès US de l'histoire de Nintendo

Retour du coté de NPD et des USA avec un mot de Mat Piscatela qui nous signale que le très endurantvient de franchir un nouveau cap : il est devenu le 10e plus grand succès de l'histoire de Nintendo aux USA, toutes licences et consoles confondues.A noter d'ailleurs que depuis le lancement de la Switch (et donc du jeu), il est chaque mois dans le top 7 des meilleures ventes de la console… donc depuis 42 mois de suite. Et vu queva lui faire une petite pub et qu'une bonne partie des futurs possesseurs de la console craqueront à un moment ou l'autre pour y toucher (jusqu'au 2 ?), on se demande bien jusqu'où grimperont les chiffres de celui qui est déjà depuis un moment l'épisode le plus vendu de la série avec 20 millions de ventes recensées au 30 juin dernier (dont 18,6 millions sur Switch).