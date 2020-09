[LEAK] Xbox Series X & S : design, date de sortie, prix et infos sur le Xbox All Access [UP3]

C'est un leak de grande ampleur qui est tombé en fin de nuit, d'ailleurs confirmé à semi-mot par Microsoft (allez voir le compte officiel Xbox pour comprendre) : de Bras Sams à Windows Central, il semble que tout le monde en a eu marre d'attendre et tout a été balancé.- On a donc le design de la Xbox Series S.- Plus petite (comme prévu), blanche (comme prévu) et dédié au dématérialisé.- La Series X sortira à 499$, la Series S à 299$.- Et c'est pour le 10 novembre. Aux USA du moins.Toujours les sources de Windows Central, le programme Xbox All Access (permettant de chopper la console au lancement par abonnement, intégrant le Game Pass Ultimate) tournerait de cette façon :- Xbox Series S : 25$ par mois (pendant 2 ans)- Xbox Series X : 35$ par mois (pendant 2 ans)Selon Daniel Ahmad, autre insider, toutes les annonces seront officialisées ce mois-ci, dont quelque chose d'important concernant le Xbox Game Pass (à moins que ça ne soit la fameuse fusion avec l'EA Access).Pris de court, Microsoft joue le jeu et officialise du coup la Xbox Series S à 299$ (voir le visuel ci-dessous en meilleure qualité), promettant davantage d'informations très bientôt.