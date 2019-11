Nintendo aurait annulé plusieurs projets 3DS, dont un nouveau remake de Fire Emblem Nintendo aurait annulé plusieurs projets 3DS, dont un nouveau remake de Fire Emblem

Lors du dernier podcast Kinda Funny Games, Imran Khan (ancien rédacteur en chef de Game Informer) est revenu sur les déclarations du PDG de Nintendo, qui mentionnait que l'heure était venue à un transfert de multiples « licences 3DS » vers la Switch, l'ancienne portable étant aujourd'hui considérée comme morte et enterrée (bien que provisoirement encore en production).



Et l'homme qui a forcément ses sources dans l'industrie apporte quelques précisions, notamment le fait que c'est le remake de Mario & Luigi : Voyage au Centre de Bowser qui fut le responsable d'un changement de politique chez Nintendo vu l'énorme flop. Aucun chiffre précis n'est connu mais pour rappel, le titre a fait moins de 9000 ventes à sa sortie au Japon, soit 20 % seulement du stock mis en place.



Car selon Khan, Nintendo avait bien d'autres projets en stock pour la vieille portable qui aurait pu avoir une carrière encore plus longue, mais tous ont été annulés après ce flop. Sont évoqués notamment un autre remake de Fire Emblem (après Echoes/Gaiden donc) et plus accessoirement un nouvel épisode de La Maison du Style. L'homme ajoute que plusieurs d'entre eux ont des chances de pouvoir rebondir sur Switch même s'il ne peut l'assurer, et surtout dire le ou lesquels.