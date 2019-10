Europe : la Switch passe les 10 millions Europe : la Switch passe les 10 millions

La Switch vient de passer un cap d'importance en Europe en ayant atteint les 10 millions de ventes (incluant le récent modèle Lite), positionnant ce territoire légèrement devant le Japon, mais toujours assez loin des USA qui tournait déjà à 12 millions il y a cinq mois.



Pour ceux qui aiment les chiffres, Nintendo se chargera de mettre à jour ces données hardwares et softwares à la toute fin du mois lors de son rapport fiscal, avec des chiffres arrêtés au 30 septembre.



UPDATE

Nintendo rappelle quelques noms de titres ayant dépassé le million ou le demi-million en Europe, sans savoir de quand datent exactement les chiffres.



Les million-sellers en Europe :



- Mario Kart 8 Deluxe

- Super Mario Odyssey

- The Legend of Zelda : Breath of the Wild

- Pokémon Let's Go

- Super Smash Bros. Ultimate

- Splatoon 2

- Super Mario Party

- New Super Mario Bros. U Deluxe

- 1-2 Switch



Ceux qui ont dépassé le demi-million (liste aucunement exhaustive) :



- Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

- Stardew Valley

- Mario + The Lapins Crétins

- Minecraft