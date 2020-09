Éditeur : META Publishing

Développeur : ComonGames

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 8 Octobre 2020 (PC)

2021 (PS4/XOne/Switch)

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Polonais / Portugais / Russe / Chinois.

Vous avez peur. Vous devez vous cacher. Ceux qui étaient auparavant vos serviteurs se sont rebellés contre vous. Maintenant, ils vous chassent. Ils ont kidnappé vos amis et vos proches. Vous n'avez aucune idée d'où ils sont, ni ce qu'ils sont devenus. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Votre seule option est de vous cacher, de survivre sans espoir, sans comprendre ce qui se passe autour de vous. Vous êtes un paria, un hors-la-loi, parce que vous êtes humain.L'humanité a disparu. Les robots règnent maintenant sur la Terre. Dans le premier épisode, Last Quiet Day, nous avons rencontré un robot inventeur, appelé RT, rejoindre un petit groupe de machines partageant ses idées, et qui essaient d'aider les quelques humains ayant survécu.Vous incarnez Emily, vous essayez de découvrir la véritable raison de la disparition de l'humanité.