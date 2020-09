Jeu basé sur la coopération.Deux petits robots bipèdes, Aku et Sila, marcheront côte à côte et resserreront leurs liens au cours d'une aventure amusante sur la planète Terre, afin d'accomplir leur mission.

Éditeur : META Publishing Développeur : NEXT Studios Genre : Action Disponible sur PC/PS4/Switch Prévu sur XOne Date de sortie : 18 Septembre 2020 Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Russe / Japonais / Chinois / Portugais / Coréen.

posted the 09/15/2020 at 12:50 PM by nicolasgourry