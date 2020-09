Autre

Voici celle concernant la gamme Xbox Series.

Microsoft n’a pas encore confirmé clairement si l’offre serait accessible, chez nous, dès le début des précommandes (le 22 septembre)

- Lancement le 10 novembre dans les principaux territoires.- Ouverture des précommandes le 22 septembre.- Xbox Series X à 499,99€.- Xbox Series S à 299,99€.- Xbox Series X à 34,99€ par mois pendant deux ans.- Xbox Series S à 24,99€ par mois pendant deux ans.- L’abonnement inclus le fait de pouvoir repartir avec la console et l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate pendant toute la durée de l’offre (2 ans donc), à savoir : le Xbox Live Gold, le Game Pass Xbox, le Game Pass PC, le xCloud et l’EA Play.- En France, les groupes Fnac/Darty et Micromania-Zing sont confirmés comme partenaires pour souscrire à l’offre Xbox All Access. D’autres partenaires devraient être annoncés prochainement.- Un tableau de comparatif complet est disponible plus bas.- La Xbox Series S sera bien plus petite, n’aura pas de lecteur de disque (donc full dématérialisé) et n’aura que 512Go de stockage brut (contre 1To pour le modèle X).- Malgré sa puissance moindre, la Xbox Series S reste une console de nouvelle génération intégrant l’architecture XVA et les principaux aspects (dont le SSD) pour garantir d’avoir les mêmes jeux mais dans des performances moindres, notamment sur la résolution.- A noter également que la rétrocompatibilité de la Xbox Series S sera liée à la One S et non la One X dû à une différence dans la ram. Pour autant, elle bénéficiera des nouvelles performances pour un résultat supérieur à la One X sur de nombreux aspects : textures améliorées, temps de chargement réduits, HDR automatique et frame-rate boosté (nous avons eu un exemple du multi de Gears 5 en 120FPS).- Enfin, Microsoft a confirmé que les deux modèles bénéficieront de la technologie Dolby Atmos et Dolby Vision.A l’ère de la rétrocompatibilité, des jeux à suivi et des upgrades magiques, il devient de plus en plus difficile de démêler quels seront les vrais jeux du lancement sur cette nouvelle génération tant tout s’emboîte entre la rétrocompatibilité brute (qui couvrira les trois précédentes génération de consoles Xbox), les jeux proches du lancement mais qui n’ont pas de patchs particuliers annoncés (…), ceux qui vont avoir un patch mais pas encore la vraie grosse MAJ (), ceux qui vont avoir des vrais patchs d’optimisation mais qui restent des jeux de « l’ancienne » génération (…) et même ceux qui vont être là car disposant d’un éternel suivi (, puis plus tard...).(13 novembre)(Game Pass)(Game Pass)(Game Pass)Encore non confirmés mais ça tient de la logique :Peut-être pour le lancement ou vraiment pas loin :(Note : l’article continuera d’être MAJ jusqu’au lancement)