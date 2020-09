Éditeur : All in! Games

Développeur : Gamera Interactive

Genre : RPG/Aventure

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2021

Langue : Anglais.

Inspiré des licences Baldur’s Gate et Pillars of Eternity.Alaloth est composé de quatre grand territoires.Au nord-ouest, la forêt de Goldwood et la République de Larastir, royaume des elfes. Au nord-est, les montagnes "Les Crocs de Kemot", qui abritent les nains enfouis dans les cavernes de Karak-Hohn. Au sud-ouest, la Désolation de Baga, règnent les orcs. Au sud-est, le royaume d'Edherest où vivent les humains.Vous devrez choisir parmi l'une des 4 races jouables (humains, elfes, nains, orcs), décomposées en plus de 40 maisons et clans, chacune ayant sa propre histoire.