Éditeur : Size Five Games

Développeur : Size Five Games

Genre : Point'n click/Aventure/Plates-formes

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 4 Septembre 2020 (XOne/Switch)

-Plus tard sur PS4-

Langue : Anglais

Ben est accro aux jeux d'aventure old-school.Fan invétéré des années 90, il collectionne tout et n'importe quoi dans l’espoir de combiner ses vieilles bricoles e autres babioles pour résoudre les énigmes.Son ami et acolyte, Dan, aspire à devenir un héros de jeu de plateforme indé. Et ce ne sont pas les atouts qui lui manquent : le bonhomme est classe et son nez détonne.Vous incarnez tour à tour Ben et Dan, et utilisez leurs capacités pour neutraliser des Apocalypses.