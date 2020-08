Éditeur : Rake in Grass

Développeur : Rake in Grass

Genre : Shoot 'Em Up

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 26 Aout 2020

Langue : Anglais

Dans une autre dimension, une entité inconnue mais très puissante à émergé et menace de détruire toute vie intelligente dans notre réalité. Les planètes habitées de la galaxie sont trop divisées pour pouvoir agir. C'est à vois, le plus courageux et meilleur pilote de la galaxie, de faire face à l'ennemi seule, en dépit des très maigres probabilité de survie.