Éditeur : Pathea Games

Développeur : Pathea Games

Genre : PuzzleGame/Aventure

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 13 Aout 2020 (PC)

Hiver 2020 (PS4/XOne/Switch)

Langues : Anglais / Chinois.

Par le développeur de My Time at Partia Maya est perdue dans un monde étrange quelque part entre la réalité et l'imagination. Elle est seule à affronter son désespoir dans son voyage de découverte, où elle doit débloquer ses souvenirs et affronter ses peurs pour percer les secrets du monde.