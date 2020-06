Éditeur : Digerati

Développeur : Event Horizon

Genre : Stratégie/Dungeon-crawler

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 23 Juin 2020 (PS4)

25 Juin 2020 (Switch)

26 Juin 2020 (XOne)

Langues : Français / Anglais / Allemand / Polonais / Russe / Turc / Chinois / Italien.

Immergez vous dans un monde où la technologie rencontre la magie, avec de désastreuses conséquences. Réunissez un groupe de champions divers et variés et menez les à travers la tour. Des centaines de livres et des morceaux d’information dispersés vous révèleront lentement l’histoire d’Artara tandis que votre groupe d’aventuriers s’approchent de leur destin.