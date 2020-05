Sur la planète Qü, Mara est l’océan qui apporte la vie à nos îles et à nos vies. Vous incarnerez Koa, une jeune aventurière qui doit s’occuper de son île natale. Elle n’a jamais vu le monde extérieur, mais l’océan l’a toujours appelée.Maintenant, l’océan Mara est en danger. Elit, une organisation maléfique pour une autre planète cherche à conquérir et exploiter les ressources de Mara.

posted the 05/29/2020 at 04:35 PM by nicolasgourry