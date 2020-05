Parcourez les ruines infestées de rôdeurs de La Nouvelle-Orléans, restez furtif, pillez des ressources et survivez chaque jour tout en élucidant un mystère qui plane sur les quartiers emblématiques de la ville. Rencontrez des factions désespérées et des survivants solitaires qui pourront devenir vos amis ou vos ennemis. Que vous choisissiez d'aider votre prochain ou de vous emparer par la force de ce que vous désirez, chaque décision que vous prenez a des conséquences. Quel type de survivant serez-vous aux yeux des habitants ?

05/05/2020