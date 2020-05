Éditeur : Big Blue Bubble

Développeur : Big Blue Bubble

Genre : Plateformes/Action

Disponible sur PC (Epic Games Store)

Prévu PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 5 Octobre 2020

Langues : Anglais

Des années après une guerre dévastatrice, la ville de Calagan est à nouveau assiégée par une entité corruptrice connue sous le nom de Harrow.En tant que super-soldat le plus puissant de la ville, c'est à vous qu'il incombe de découvrir les origines de Harrow, et d'empêcher ses sbires d'outre-tombe d'anéantir votre foyer. Or, Harrow ne se contente pas de ranimer les morts : sa présence fait ressurgir des souvenirs qui auraient mieux fait de sombrer à jamais dans l'oubli.