C'est un Open-World.Vous incarnez un garçon nommé Lucen, et une fois que votre village est mystérieusement enveloppé d'obscurité et que les autres villageois ne se réveilleront pas, vous devez vous engager à vous aventurer dans les vastes terres à l'extérieur du village. Armé de votre épée, de votre arc et des légendes transmises de génération en génération, vous devez vous lancer dans une quête pour demander l'aide des anciens dieux mythiques.

posted the 03/20/2020 at 08:50 AM by nicolasgourry