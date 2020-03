Il n'est pas surprenant que The Last of Us II ait conduit à des mois de crunch chez Naughty Dog. Mais avec la disparition de 70% des designers qui ont travaillé sur Uncharted 4, beaucoup se demandent : combien de temps cette culture peut-elle encore durer ? Et le sacrifice en vaut-il vraiment la peine ?

Comme me l'a récemment dit un dev de Naughty Dog : "Ce jeu est vraiment bon, mais à un coût énorme pour les gens."

Beaucoup de ceux qui ont travaillé à Naughty Dog au fil des ans le décrivent comme une dualité - comme un lieu qui peut être à la fois le meilleur et le pire lieu de travail au monde. Travailler à Naughty Dog signifie concevoir des jeux bien-aimés et acclamés par la critique, aux côtés d'artistes et d'ingénieurs qui sont considérés comme les meilleurs dans leur domaine. Mais pour beaucoup de ces mêmes personnes, cela signifie aussi travailler plus de 12 heures par jour et même le week-end lorsque le studio est en mode "crunch", sacrifiant leur santé, leurs relations et leur vie personnelle sur l'autel du jeu.

"Ils essaient de prendre soin de vous, de vous fournir de la nourriture, de vous encourager à faire des pauses", a déclaré un ancien développeur. Mais la plupart du temps, l'implication est : "Faites le travail à tout prix".

Ce récit de la culture de Naughty Dog est basé sur des entretiens avec 13 développeurs actuels et anciens, qui ont tous parlé de manière anonyme parce qu'ils n'avaient pas été autorisés à parler à la presse, ainsi que sur des reportages que j'ai faits pour mon livre de 2017, Blood, Sweat, and Pixels, qui décrivait en détail la production turbulente de Uncharted 4. Comme c'est souvent le cas, nous ne pouvions pas partager les histoires personnelles de sacrifice de beaucoup de ces développeurs sans risquer leur identité, et comme d'habitude, nous avons péché par excès de prudence afin de protéger les sources.

Un représentant de Sony et de Naughty Dog a refusé les demandes d'interview avec la direction du studio et a refusé de faire des commentaires.