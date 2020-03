Bienvenue sur les terres d'Irin,Après une mission d'un an, Eliza revient dans la ville apparemment normale d'Ozryn quand soudain une horde de créatures mystérieuses a mis le feu aux rues. En repoussant les ennemis, Eliza et sa guilde s'efforcent de découvrir d'où venaient les assaillants, mais se rendent compte que le phénomène s'est produit sur tout le continent…

posted the 03/10/2020 at 06:25 PM by nicolasgourry