Préparez vos super cuillères et frappez ces lapins fous avec des casseroles pour libérer les chefs de l'espace - mais réfléchissez vite ou les lapins attaqueront !

Éditeur : Sold Out Sales and Marketing Développeur : Pugstorm A.B. Genre : Action/Casse-tête Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 16 Juillet 2020

posted the 02/21/2020 at 03:00 PM by nicolasgourry