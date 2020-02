Éditeur: Wayward Games

Développeur: Wayward Games

Genre: Action - Aventure / Metroidvania

Prévu sur: PC - Xbox One - PlayStation 4 - Switch

Date de sortie: Décembre 2020

Histoire:

Principales caractéristiques du jeu:

Casimir est une planète mourante. Les habitants indigènes, les "Mira", ont extrait le mana des lignées du monde pour soutenir leur civilisation, ce qui a conduit à l'effondrement de l'écosystème qui soutient toute vie sur la planète. Pendant le déclin de la terre, un jeune Mira est né sans la capacité d'utiliser le mana, Rubi.Les années ont passé, et la population a diminué alors que les Mira cherchaient frénétiquement les restes de mana qu'ils pouvaient trouver... quand Rubi et quelques membres de sa famille se sont retrouvés soudainement transportés dans un étrange pays luxuriant sur Terre.Découvrez 6 grandes zones interconnectées, faites à la main. Explorez ces zones dans les moindres recoins et trouvez tous ses secrets !Améliorez les capacités et les attaques de Rubi en ramassant les cordes des ennemis tombés et en utilisant l'arbre de compétences !Vivez des combats intenses et faites les meilleurs choix pour la survie de Rubi.Admirez le rendu des paysages et des personnages en pixel art.