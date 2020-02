Éditeur: G1 Playground

Développeur: G1 Playground

Genre: Action

Prévu sur : PC

Date de sortie : Juin 2020

Histoire:

Principales caractéristiques du jeu:

Pour des raisons inconnues, l’apocalypse est arrivée. Les villes sont détruites et vous avez perdu votre famille et vos amis.Un groupe de survivant vous a sauvé et vous a accepté comme nouveau membre. Le monde est maintenant rempli de zombies, mais votre nouvelle famille sauve des gens et ne perd pas espoir de créer une nouvelle société.Explorez et survivez dans ce monde post-apocalyptique.Débarrassez-vous des zombies grâce à vos armes et affrontez des boss.Sauvez les survivants et améliorez votre abri afin d’augmenter vos chances de survie.Jouez selon vos envies grâce au mode bac à sable.