Éditeur : Paper Cult

Développeur : Paper Cult

Genre : Action

Prévu sur : PC - PlayStation 4 - Switch

Date de sortie : 28 février 2020

Histoire:

Principales caractéristiques du jeu:

Trahis par sa bande et laissé pour mort, Mr. Wolf est seul contre tous et a soif de vengeance.Heureusement pour Mr. Wolf, dans Bloodroots, le monde est son arme. Les joueurs seront en mesure d’improviser et d'expérimenter avec tout à leur disposition, créant leurs propres scènes de combat inspirées par les classiques de Jackie Chan. Frappe, coupe et écrase tout sur ton passage dans ce jeu d’action effréné en utilisant, légumes, pagaies, échelles, sabres, et tout ce qui te tombe sous la main. Improvise ou crève. Alors que Mr. Wolf lutte pour comprendre une chose: pourquoi a-t-il été trahi ?Découvrez un monde rempli d’une multitude d’objets uniques offrant de nouvelles façons d’éliminer les ennemis, mais aussi de vous déplacer.Improvisez les combos les plus mortels et jouez pour l’honneur grâce au classement mondial.Combattez dans une variété de niveaux en passant par des forêts et des montagnes enneigées.Découvrez une histoire de vengeance inspirée par les classiques du Western.