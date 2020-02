Éditeur : Studio InkyFox

Développeur : Jonas Manke

Genre : Aventure - Puzzle

Prévu sur : PC - PlayStation 4 - Switch

Date de sortie : 2020

Histoire:

Principales caractéristiques:

Omno, vous propose de vivre une aventure atmosphérique et de découvrir les vestiges d’un Ancien Monde. Explorez des forêts luxuriantes, un désert brûlé par le soleil, une toundra glaciale et découvrez ce qui se cache au-delà des nuages grâce à la puissance d’une civilisation perdue. Tout au long de votre aventure, vous serez amené à rencontrer des créatures avec lesquelles vous pourrez interagir.Vivez une aventure douce et émotionnelle.Découvrez et explorez un monde mystérieux.Rencontrez de nouvelles créatures et liez-vous d’amitiés avec elles.Résolvez les énigmes afin de percer le mystère autour de cette ancienne civilisation.Développé et réalisé avec amour par Jonas Manke depuis 5 ans.