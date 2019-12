Vous incarnez deux Weavelings l'un étant sourd, l'autre aveugle. Vous devrez utiliser leurs différents sens pour percevoir le monde et leurs capacités variées pour résoudre des énigmes.Protégez le village et la civilisation des Weavelings en rétablissant un flux continu de Résine, l'énergie vitale de tous les êtres vivants de ce monde. Sauvez le monde de l'expansion de la Pourriture.

posted the 12/03/2019 at 02:10 PM by nicolasgourry