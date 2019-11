-Jouable de 1 à 4 joueurs en co-op.Le Chevalier a emprisonné les gardiens des huit mondes connus, entraînant chaos, cataclysmes et autres désagréments ! Partez à l'aventure avec un groupe d'amis pour vaincre le mal et aider les habitants de Riverbond.

Who likes this ?

posted the 11/06/2019 at 03:30 PM by nicolasgourry