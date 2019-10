-214 Niveaux.-11 Boss.-5 Mondes.-Jouable jusqu’à 4 en multi.Originalité : plus vous mangez, plus vous grossirez. Vomissez pour réduire votre taille. Vomissez sur tout ce qui bouge.

Éditeur : Mommy's Best Games Développeur : Mommy's Best Games Genre : Puzzle/Arcade Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Chinois.

posted the 10/18/2019 at 12:20 PM by nicolasgourry