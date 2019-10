Éditeur : Modus Games

Développeur : The Balance Inc

Genre : Action/Mechas

Disponible sur PC/PS4/XOne

Prévu sur Switch

Date de sortie : 15 Octobre 2019

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Japonais.

Super Charged Mega Edition inclut un Passe saison, avec 4 robots supplémentaires et 16 nouvelles apparences post-lancement, ainsi qu’un accès instantané à 12 apparences légendaires normalement déverrouillées dans la Standard Edition.

Des robots géants ! Contrôlez-les et battez-vous à travers des paysages urbains fantastiques dans ce jeu de combat mécanique en 3D ! Des combats épiques et explosifs vous attendent avec différents robots en mode Versus local et en ligne, en coop 4 joueurs et en campagne un joueur.