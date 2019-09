Éditeur : Ultimate Games S.A.

Développeur : RG Crew

Genre : Horreur/FPS

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2020

Le jeu propose trois histoires différentes.La première a eu lieu au XXe siècle dans une région reculée de la Sibérie, où il y aura une lutte pour la survie et des éléments de la chasse.La seconde est l'histoire contemporaine, dans laquelle l'aliénation jouent un rôle crucial.La troisième histoire se déroule dans un lieu et à un moment indéterminés, et le thème principal sera les souvenirs.