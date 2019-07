Le jeu s'inspire du style des comédies d'action de Stephen Chow Vous incarnez un acteur, sans scrupule qui vit dans un appartement minable, qui lutte pour obtenir un bon rôle.Chaque scène est une séquence de film d'action et vous devez affronter différents ennemis avec des méthodes absurdes et ridicules pour terminer le tournage.

Who likes this ?

posted the 07/19/2019 at 08:45 AM by nicolasgourry