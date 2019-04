Éditeur : Circle Entertainment

Développeur : Something Classic Games

Genre : J-RPG

Disponible : PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 3 Mai 2019 (Switch)

La version Switch inclut à la fois le jeu principal et le contenu téléchargeable «Guild of the Artificers».

Caché du monde extérieur par le brouillard impénétrable de Misty Woods, le village d'Adam a principalement vécu en paix depuis la fin de la guerre des Wraith. Mais les ténèbres redescendent et le héros légendaire d’Adam, Orazio, n’est plus.Il y a 10 ans, il est parti sans explication et n'est jamais revenu, laissant son fils et sa fille adoptive aux prises avec le secret qu'il a laissé derrière lui - secret qui doit maintenant être révélé si les enfants espèrent sauver Adam et leur père disparu, malgré sa révélation. pourrait changer le monde.(images Steam)