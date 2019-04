Deponia est loin d’être la destination idéale pour des vacances de rêve… Elle sert de vide-ordure aux riches habitants des planètes alentour et les déchets s’y entassent à perte de vue ! Mais les habitants ne sont pas tous résignés. Vous incarnez Rufus qui va avoir son destin basculer lorsque Goal, une jeune et mystérieuse demoiselle lui tombe (littéralement) dans les bras. Rufus voit en elle une occasion unique de sortir de sa vie de misère : il va ramener Goal dans son monde, Elysium, où tout un chacun vit dans le luxe et sans soucis.

