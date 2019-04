Sorti sur PC en fin d’année dernière, Return of the Obra Dinn, le second jeu de Lucas Pope (Papers, Please) s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs jeux indépendants de l’année 2018. Le jeu a reçu plusieurs prix comme la meilleure direction artistique lors des Games Awards en décembre dernier et des BAFTA Games Awards pas plus tard que la semaine dernière. Salué unanimement par les joueurs, la presse et l’industrie, c’est un jeu que beaucoup souhaiteraient voir sur Nintendo Switch.

Les fans sont nombreux à demander à son créateur un portage sur Nintendo Switch, le site Metro l’a donc interrogé à ce sujet, voici sa réponse : “Beaucoup de gens le demandent. La première question qu’on a eu quand le jeu est sorti sur PC c’est « il sort quand sur Switch ? ». Donc c’est un projet à prendre en compte. Mais je n’ai rien d’intéressant à annoncer pour le moment.”

On se doute bien que Lucas Pope entend toutes les sollicitations et espérons que ce portage pourra voir le jour car c’est une petite pépite indée qui a toute sa place sur la console de Nintendo.

En 1802, le navire marchand Obra Dinn quitte Londres à destination de l’Orient, avec à son bord plus de 200 tonnes de marchandises. Six mois plus tard, n’ayant pas atteint son point de rendez-vous au Cap de Bonne Espérance, il est déclaré perdu en mer.

Très tôt, en ce matin du 14 octobre 1807, l’Obra Dinn a dérivé dans le port de Falmouth. Ses voiles sont sérieusement endommagées et aucun membre d’équipage n’est visible. En tant que responsable du service des enquêtes d’assurance du bureau londonien de la Compagnie des Indes Orientales, vous devez vous rendre immédiatement à Falmouth et trouver un moyen de monter à bord du navire afin de préparer une estimation chiffrée des dommages.

Return of the Obra Dinn est un jeu d’aventure en vue subjective, basé sur l’exploration minutieuse et la déduction logique.