Éditeur : R8 Games Développeur : R8 Games Genre : Course (anti-gravité) Prévu sur PC/PS4/XOne Date de sortie : 2019 -L'ancien titre du jeu était Formula Fusion, il devient Pacer qui est une version amélioré du jeu original-

posted the 04/04/2019 at 01:45 PM by nicolasgourry